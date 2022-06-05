الصحة: حققنا نجاحا كبيرا في مبادرة قوائم الانتظار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:23 مساءً - تحدث الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن قوائم الانتظار في مصر، قائلا “في يونيو 2022 نتحدث عن مليون 1.3 مليون تدخل جراحي، منذ أن أطلق الرئيس المبادرة بتكلفة تجاوزت 11 مليار جنيه”.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "متوسط فترة قوائم الانتظار تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، والرئيس السيسي وجه بأن تكون أسبوع واحد فقط".

وأردف: "المبادرة حققت نجاحات كبيرة بفضل مشاركة كل مقدمي الخدمة في مصر ممثلة وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، فضلا عن دعم الدولة ممثلا في توفير التمويل اللازم للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي".