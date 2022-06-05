البابا تواضروس لرئيس دير القصير : اهتم بالصلاة والدراسة والعمل

جدة - نرمين السيد - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسائل خاصة لكل أسقف من الأساقفة العشرة الجدد الذين تمت سيامتهم اليوم، بيد قداسته بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مئة من أعضاء المجمع المقدس.





وقال قداسة البابا فى رسالته لنيافة الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين: "أولا أشكر نيافة الأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر، على رعاية هذا الدير أكثر من 5 سنوات أو ربما 6 سنوات، ويرعاه منذ أن كان فكرة ثم صار ديرا واعترف به المجمع المقدس، وتم تدشين كنائسه، أشكر أيضا نيافة الأنبا إيسيذوروس على محبته وتقديم أحد أبنائه وتزكيته له، وأيضا مجمع رهبان دير القديس يحنس القصير، وأطلب من نيافته الاهتمام البالغ بالحياة الرهبانية، نحن نريد أن يكون الراهب راهبا بالحقيقة، وكما نقول (زى الكتاب بيقول)، ولا يكون الراهب موجود اسما أو شكلا أو مظهرا دون حياة روحية رهبانية قوية، وأنا أعلم اهتماماته الكنسية (نيافة الأنبا ديسقوروس) فطلب منه الاهتمام بالنذور الرهبانية، وحياة الفقر والطاعة والعفة، بالصلاة والدراسة والعمل، والأنبا ديسقوروس جاء من أحد أديرتنا العامرة والممتلئة بآباء أفاضل وبعمل نيافة الأنبا إيسيذوروس ومحبته وتربيته للآباء الرهبان ، فهو يحمل زادا روحيا رهبانيا كبيرا يستطيع أن ينقله كما تعلمه وينقله إلى هذا الدير الجديد".

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