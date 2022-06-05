وزير الخارجية: البنك الدولى أحد أكبر شركاء التنمية

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، وتم خلال اللقاء التباحث حول سُبُل تعزيز العلاقات بين الجانبين على مختلف الأصعدة بجانب تناول عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على العلاقات المتميزة التى تجمع مصر بالبنك الدولى الذى يُعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف لمصر، منوها باتساق أولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية مع تلك الخاصة بالبنك الدولى، والمتمثلة فى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتسريع وتيرة التحول الرقمى وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على استعراض الخطوات الحثيثة التى تتخذها الحكومة المصرية على صعيد الاصلاح الاقتصادى، فى إطار سعيها لتحقيق تعافى اقتصادى مرن وشامل ومستدام وتفعيل رؤية التنمية الوطنية اتساقاً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك بالرغم من التداعيات الاقتصادية الجمة المرتبطة بالتطورات الدولية الأخيرة، خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تتطلع مصر معه إلى دعم شركائها - وعلى رأسهم البنك الدولى - للخروج من هذه الأزمة وتجاوز آثارها.

واستعرض الوزير شكرى فى هذا السياق رؤية الدولة المصرية لتجاوز هذه الأزمة وما تقوم به من جهود فى هذا الصدد، لا سيما تعزيز دور القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات جديدة وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، بجانب الاقدام على العديد من الخطوات والاجراءات التى تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة على كاهل المواطن المصرى.

واختتم المتحدث الرسمى، تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على سعى الدولة المصرية الجاد لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة، وعلى رأسها ظاهرة تغير المناخ والجهود الدولية الجارية لمواجهتها، حيث أشار فى هذا الصدد إلى استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، معربا عن التطلع إلى العمل مع البنك الدولى بهدف إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوة على نحو يراعى شواغل مختلف الأطراف.

كما تم خلال اللقاء استشراف فرص تعاون البنك الدولى مع الدول الإفريقية فى مجال توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك بهدف مساندة جهود القارة الإفريقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.