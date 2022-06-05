خالد الجندى : هناك شئ أكبر من الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابع الجندى خلال حلقة، اليوم الأحد، من برنامج "لعلهم يفقهون" الذى يقدمه على قناة "dmc"، أن هناك برتوكول معين للوقوف أمام الله تعالى، وذلك من خلال استحضار الشخص أنه بين يدى الله بدون التركيز أو التفكير فى أى شئ آخر، وذكر أن الصلاة هى صلة بين العبد وربه وهو حبل موصول ومن لا يصلى فهو غير موصول بالله.

وأضاف: ربنا هيلتفت ليك إزاى وأنت مبتصليش؟ وهناك صنف من الناس يتدخل القدر لحفظهم من المعاصى، وحساب الإنسان يوم القيامة يأتى على خلفية اختياره بينما الأشياء التى لا يملك فيها الإنسان اختيار مثل لون البشرة أو النوع أو مكان الولادة، وربنا هيسألك عن كل شيء أنت كنت مخيرا فيه ولن يسألك عن أى شئ كنت مسيرا فيه".

كما أكد الجندى أن الأنبياء فقط هم من يتمتعون بحماية الله عز وجل من الوقوع فى المعصية، متابعا "الأنبياء معصومين، وذلك بناء على قوله تعالى (إلا عبادك منهم المخلصين) والمخلصين هم الأنبياء.