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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /702229/إصابة-7-أشخاص-كثافات-مرورية-أعلى-كوبري-أكتوبر-بسبب-إنقلاب-سيارة

وقع قبل قليل، حادث سير بإنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري 6 أكتوبر، وتسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح سطحية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإسعافهم.

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وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث حول الحادث أن سبب وقوعه هو اختلال فى عجلة القيادة من يد السائق، أدت لإنقلابها وفشل فى السيطرة علي السيارة.

كثافات مرورية

وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية أعلى كوبري اكتوبر بسبب وقوع الحادث فى اتجاه مدينة نصر، والذي يقوم رجال المرور برفع حطامه وتسيير حركة المرور بمحيط الحادث لسحب أى كثافات مرورية ومنع امتدادها لاماكن أخرى.

بلاغ لغرفة النجدة

البداية عندما تبلغت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بانقلاب سيارة أعلى كوبري أكتوبر مما تسبب فى كثافات مرورية وإصابة 7 أشخاص، وعلى الفور هرع رجال المرور لمكان الحادث وتم طلب الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم

وقام رجال المرور بمساعدة الاوناش الخاصة بهم برفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور أعلى كوبري 6 أكتوبر ومنع اى تكدسات مرورية تمتد نتيجة الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة أخر

شهدت دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم ومتوفـي ومصاب بطريق “سوهاج - أخميم”، دائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا بوجود حادث تصادم ومتوفـي ومصاب بطريق “سوهاج - أخميم، دائرة مركز أخميم.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة “نقل” قيادة “علي ب م ع”، 27 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم “بتروسيكل” قيادة “أحمد ج ع ع”، 26 سنة، عامل، ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج.

ونتج عن الحادث وفاة “عاطف ث ح ا”، 44 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، من مستقلي “التروسيكل” وإصابة قائد التروسيكل بكسر بالذراع الأيسر وقطع بأوتار القدم اليسري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائدي المركبتين وشقيق المتوفـي “مقبول ث ح ا”، 40 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية