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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /702222/ريهام-حجاج-معلقة-على-واقعة-عروس-كفر-الدوار-الناس-بيسعوا-لخراب-البيوت-وحولوا-فرحتها-لكابوس

حرصت الفنانة ريهام حجاج التعليق على واقعة عروس كفر الدوار التي انتشر فيديو لها شاركته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، غضب وجدل عدد كبير من الشعب المصري، معلقين على أسلوبها الذي وصفه البعض بغير المهذب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق ريهام حجاج على واقعة عروس كفر الدوار

وكتبت ريهام حجاج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “هو ليه الناس علي السوشال ميديا بيستبيحوا سيرة الناس و يسعوا لخراب البيوت؟ عروسة بتتكلم مع جوزها في وجود عيلتها في كتب الكتاب (سواء الأسلوب عاجبك أو مش عاجبك) انت ليه اصلا تقول رأيك السلبي اللي ممكن يخرب بيتهم وتنشره على أنها بتهزئه وتحول فرحتهم لكابوس".

ريهام حجاج للجمهور: ياريت نفرق بين حرية الرأي والأذية

وتابعت ريهام حجاج حديثها، فقالت: “ممكن يكون في أحتمال نص في المية أن مش قصدها أو دي طريقتها في الكلام و اكيد هو عارف و بيتجوزها و حاببها زي ما هي؟!، تعرف ظروفهم منين؟ مواقفهم؟ عدوا بإيه سوي في الخطوبة!!، إيه إللي خلاها تقول كدا اصلا!، دخليات الناس ماحدش يعرفها، بتشيلوا ذنوب و الله، دا إللي ربنا قال عليه في القرآن الكريم، من يفرق بين المرء و زوجه، أتقوا الله، وافهموا الفرق بين حرية الرأي و الأذية، افهموا الفرق بين اللي ممكن نتكلم فيه و اللي مالوش لازمة التدخل فيه من الأساس، ستحاسبوا أمام الله علي كل دا”.

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واقعة عروس كفر الدوار

وكان قد تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لعروس كفر الدوار أثناء كتب كتابها، كانت تضع به شروط لعريسها قبل الإمضاء على عقد الزواج ومن بين تلك الشروط أن يحافظ على أهلها كما ستحافظ هي على أهله، ولكن تعجب العديد من أسلوبها ووصفه البعض بأنه غير مهذب ولم يكن لها أن تفعل ذلك علانية، وبدى وأن الجمهور شن حربا عليها، لكنها صرحت بأنها يجمعها علاقة حب قوية بينها وبين زوجها ولم تكن تقصد كل الإتهامات الذي اتهمها لها رواد السوشيال ميديا.