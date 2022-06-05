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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /702221/ننشر-أسماء-العشرة-الأوائل-للشهادة-الإعدادية-بمحافظة-البحيرة

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١\ ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٢ ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان ١١٥٨٧٨ طالب وطالبة حضر منهم ١١٤١٤٣ طالب نجح منهم ٨١٧٠٣ طالب .

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ومن المقرر ظهور الشهادة الإعدادية بمحافظة قريبا ويمكن الحصول عليها من خلال الضغط هنا

وننشر أسماء الطلاب أوائل محافظة البحيرة

جاء في المركز الأول: سلمى خميس علي يوسف النافع، من إدارة كوم حماده مدرسة صلاح سالم الاعدادية بنات بمجموع 280.

والمركز الثاني: مهند مصطفى محمد الدقاق من إدارة وادي النطرون مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد بمجموع 279.5.

واشترك 8 طلاب آخرين في المركز الثاني مكرر وهم:

-مازن السادات حسني سيف اليزل من إدارة شبراخيت مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين بمجموع 279.5.

-عبدالرحمن وائل محمد علي محمد من إدارة الرحمانية مدرسة ابراهيم الصيحي الاعدادية بمجموع 279.5.

-أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله من إدارة الدلنجات مدرسة الدلنجات الاعدادية القديمة بنات بمجموع 279.5.

-بسملة جمال سالم خميس من إدارة أبو المطامير مدرسة أبو المطامير الاعدادية بنات بمجموع 279.5.

-إيمان السيد رشاد السيد علي، إدارة مركز دمنهور مدرسة عمر نعيم الاعدادية بنات بمجموع 279.5.

-عبد الله السيد عبد الله السيد، من إدارة ايتاي البارود مدرسة الشهيد عبد الباعث حامد يعقوب بمجموع 279.5.

-نورهان عبد الرحمن حنفيش محمد من إدارة حوش عيسى مدرسة عمارة الاعدادية المشتركة بمجموع 279.5.

-شهد شريف قطب أحمد مصطفي من إدارة التحرير مدرسة الرواد الاعدادية المشتركة بمجموع 279.5.

توزيع درجات مواد الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.