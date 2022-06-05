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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /702220/بحضور-النائب-عمرو-القطامي-طاقة-النواب-تناقش-غياب-دور-جمعية-مستثمري-الطاقة-بأسوان-وترجئ-الموافقة-علي-مشروع-تعديل-اتفاقية-البحث-عن-ركاز-الرمال-السوداء

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن غياب الدور المنوط بجمعية مستثمري الطاقة بقرية بنبان – مركز دراو بمحافظة أسوان في تنمية القرية والعمل على النهوض بها .

دوت الخليج

جمعية مستثمر الطاقة

وقال النائب جابر أبو خليل، أن جمعية مستثمر الطاقة لم تقوم بواجبها، ولم نلمس أى عمل ملموس لأهالي قرية بنبان، مضيفا: الطريق بين القرية والمشروع مظلم، رغم مرور ٣ سنوات على إقامة المشروع.

وطالب النائب بتسليمه نسخة من الحساب الختامي منذ إنشاء المشروع، والمصروفات بالفواتير، وميزانية المشروع .

وقد أوصت لجنة الطاقة والبيئة، فى ختام الاحتماع، بتشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى لدراسة حسابات جمعية مستثمرى الطاقة بنبان، بمحافظة أسوان، ومعرفة ما تم صرفه على الخدمة المجتمعية بالقرية، وإرسال تقرير للجنة الطاقة بمجلس النواب، كما أكدت اللجنة على تنظيم زيارة للجمعية ومحطة الطاقة بأسوان.

مشروع تعديل اتفاقية البحث عن ركاز الرمال السوداء

و قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، ارجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة الثانية والملحقين( أ، ب) من اتفاقية الالتزام بين جمهورية مصر العربية وهيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء (ش.م.م)في جمهورية مصر العربية والمرافقة للقانون رقم (