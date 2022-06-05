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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /702217/أصالة-عن-خلافها-مع-أحلام-مع-الوقت-التلج-بينكسر-وبعض-الأشياء-اللي-بلا-طعم-بتروح

تحدثت المطربة السورية أصالة عن خلافها مع المطربة التونسية أحلام، وذلك خلال لقائها ببرنامج et بالعربي، اذ كان قد نشب بينهما خلاف حاد شهدته جميع وسائل التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق أصالة على خلافها مع أنغام

وقالت أصالة مؤكدة أنه يجمعها علاقة طيبة مع أحلام: “مقابلتي الأخيرة مع أحلام كانت بتجنن مع الوقت التلج بينكسر، وبعض الأشياء اللي بلا طعم بتروح، وعلاقتنا دائمًا طيبة”.

أصالة تحيي حفل غنائي في قطر

من ناحية أخرى، تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة الدوحة بدولة قطر، وذلك في يوم 16 من شهر يونيو المقبل بعد النجاح الذي حققته في حفلها الأخير بموسم جدة، والتي قالت عنه: “لكل طلعة على المسرح، بتفاجىء بالرجال الصغار والبنات الصغار، اللي موجودين حافظين بيسمعوا بيعبروا، بياخدوني معهم على عالمهم المليان طموح وطاقة وحُب مُندفع وتعبير جنوني”.

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وتابعت أصالة شاكرة جمهورها: شكرًا على هالرحلة الجديدة اللي أخدتوني معكم فيها، كون جزء من ذكرياتكم، وجزء من طموحكم ونجاحكم، إنتوا ببالي وقت بختار أغنياتي، وبحاول استشيركم بخيالي وحسّ شو رح تحبو، بدنا نكمّل المشوار سوا، ونحلى ونعلى وكلنا بدنا ننجح، وبدنا نزيّن الدنيا لغيرنا، بالفرح بالموسيقى بصحبتنا، الّلي ماصار أحلى منها.

أحلام الشامسي

هذا وطرحت الفنانة أحلام الشامسي طرحت أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب استمر لحوالي 5 سنوات، وضم الألبوم الخاص بها 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم «فدوة عيونك، زوبعه، عيوني بس، حزين، يا آدمي حس، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دفتر وممحاه، دمعة زرقا، سر معلن، ابن التراب، الفرقا، خاطري ضايق، وما سألت إلا عليك» وحققت بالألبوم نجاحا كبيرًا وقت عرضه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.