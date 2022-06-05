مدبولى يتابع موقف تنفيذ مشروعات محاور الطرق الرئيسية والكباري على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 07:26 مساءً - مدبولي: اجتماع دوري مع الوزارات والجهات المعنية بهدف التوافق والتنسيق بشأن مخططات الطرق والمحاور التي يتم تنفيذها من عدد من الجهات



تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ مشروعات محاور الطرق الرئيسية والكباري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء حسام مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس علاء مصطفى، مساعد وزير النقل للمكتب الفني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الدوري يتم عقده مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف التوافق والتنسيق بشأن مخططات الطرق والمحاور التي يتم تنفيذها من خلال عدد من الجهات على مستوى الجمهورية، حتى تحقق هذه الطرق والمحاور أهدافها التنموية.

واستعرض اللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أبرز مشروعات الطرق الجاري تنفيذها حالياً من جانب الهيئة، مشيراً إلى أن الصعيد له نصيب كبير في هذه المشروعات، حيث يتم تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر، بطول 134 كم، وتنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادي الجديد بمنطقة توشكى، ويضم المشروع عددا من الطرق الرئيسية بإجمالي طول 610 كم، وعددا من الطرق الفرعية بإجمالي أطوال 1700 كم، فضلاً عن تنفيذ طريق توشكى / شرق العوينات، وطريق الداخلة الفرافرة، وكذا محور منفلوط، ليربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الشرقي القديم.

وأشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن شبه جزيرة سيناء تشهد كذلك تنفيذ شبكة من الطرق المهمة ضمن جهود التنمية للدولة المصرية، لافتاً إلى أنه يتم تطوير وتوسعة طريق الطور، وتطوير شبكة الطرق بمنطقة الرويسات من خلال تنفيذ طرق رئيسية، وطرق فرعية، وتطوير وتوسعة طرق بمدينة العريش، وأبرزها الطريق الدولي، وطريق الفاتح، مع تطوير شبكة طرق مدينة الشيخ زويد، وأهمها الطريق الدولي، والطريق الدائري، وكذلك تطوير وإنشاء طريق كورنيش جامعة الملك سالمان بمدينة الطور، ومشروع طريق الطور سانت كاترين.

وأضاف اللواء أحمد شيحة، أن الهيئة تنفذ أيضاً مشروعات تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، وكذا تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي، فضلاً عن مشروع تطوير محور 26 يوليو من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى ميدان سفنكس، بالإضافة إلى تطوير المداخل الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة.