وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية المصرية في السودان بنسبة نجاح 72.99%

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 07:25 مساءً - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية بالسودان (الدور الأول) للعام الدراسى 2022/2021.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (174) طالب/ طالبة نجح منهم (127) طالب/طالبة بنسبة 72.99%

ومن المقرر أن يؤدي امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان في الدور الثاني 32 طالب/طالبة بنسبة 18.39%، وبلغ عدد الطلاب الراسبين 15 طالب/طالبة بنسبة 8.62%.

وعلى جانب آخر ، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي على الانترنت، رابط ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022.

ويمكن لمن يهمه الأمر، الاستعلام عن ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 عبر الدخول على رابط ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 من خلال الضغط هنا

https://moe-register.emis.gov.eg/

ويقوم الطالب بالدخول على رابط ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022، ثم ادخال كود الطالب ثم الضغط على تسجيل دخول للحصول على رقم الجلوس.

ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على مطلب توفير نماذج امتحانية استرشادية لتدريب الطلاب على شكل امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “قلنا كثيرا إننا لاغينا النماذج الامتحانية والإجابات النموذجية من قاموس التعليم المصري، ووضعنا منصات كبيرة بها مئات الأسئلة على ﺑﻨﻚ المعرفة المصري، وقنوات مدرستنا ومنصة حصص مصر وهذا يكفي تماما”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “لا يجب أن يتعلم الطلاب من أجل نوعية امتحان بعينها”.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تكرار طرح الأسئلة الجدلية الخاصة بشكل ونظام امتحانات الثانوية العامة 2022، يهدف إلى دفع طلاب الثانوية العامة إلى التحضير بشكل معين لـ امتحانات الثانوية العامة 2022، وبعض الاسئلة تحاول استنباط طرق الغش وهكذا.

وقال وزير التربية والتعليم: كنا لا نسأل مثل هذه الاسئلة في زماننا، واتمنى أن نوجه الطلاب للتعلم فقط واتقان المعرفة وعندها سوف يستطيعون الإجابة على أى شئ يواجهون به.