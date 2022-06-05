محافظ مطروح يسلم الدفعة الأولى من الدعم المالى للأندية الرياضية بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - سلم محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأحد، الدفعة الأولى من الدعم المالى للأندية الرياضية بالمحافظة والمقدم من وزارة الشباب والرياضة بمبلغ مليون و32 ألفا و500 جنيه لعدد31 ناديًا رياضيًا بأقسام الدورى الثانى والثالث والرابع.





وقدم المحافظ -حسب بيان - التهنئة لجميع الأندية الرياضية على الدعم المالى من وزارة الشباب والرياضة، وتأكيد اهتمام ورعاية الدولة المستمر للرياضة، إيماناً بدورها فى بناء الإنسان مع تقديم الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لدعمه المتواصل لقطاع لشباب والرياضة بالمحافظة، وكذلك تأكيد دعم محافظة مطروح المستمر للمراكز والأندية الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى كافة المناطق والتجمعات.

وأشار المحافظ إلى أعمال التطوير لمراكز الشباب والأندية مع وجود 97 مركزا شبابا وناديا بمطروح خلال العام المالى 2021 /2022، موضحا أنه تم إنشاء 3 مراكز شباب فى الخطة الحالية بتكلفة مليونى جنيه وهى: رأس الحكمة بمرسى مطروح، أبو شروف بسيوة، جميمة بالضبعة.

وأضاف أنه تم إنشاء ناديين بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، هما نادى الزمالك بالكيلو 4، ونادى الحمام، وإنشاء 5 مراكز شباب بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة نحو 6 ملايين جنيه وهى: بهى الدين بسيوة–العبور بسيدنا هود بالحمام – زاوية العوامة وسيدى شبيب وحسبنك بالضبعة، كذا تم رفع كفاءة وتطوير مدرجات مركز شباب مطروح بتكلفة نحو مليون جنيه.

وأوضح شعيب أنه مدرج خلال خطة العام المقبل 2022 /2023 إنشاء وتطوير مركز شباب الزغيرات بالنجيلة بتكلفة 300 ألف جنيه، والمبنى الإدارى لمركز شباب أبو ميلاد ببرانى 750 ألف جنيه، وتطوير نادى السلوم وإنشاء سور بتكلفة مليون جنيه، ونادى برانى 300 ألف جنيه، ومركز شباب وادى الرمل 750 ألف جنيه، مع استمرار تقديم الدعم المادى والمعنوى المستمر لجميع الفرق الرياضية الجماعية والفردية والتى تمثل محافظة مطروح فى كافة المحافل المحلية والدولية، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم وتكفل لهم استمرار مسيرتهم الرياضية، وتأكيد أهمية استغلال كافة الموارد المتاحة وتعظيم عائدها من خارج الصندوق لتدر العائد الاقتصادى الملائم لتوفير احتياجات الأندية الرياضية.