رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات محاور الطرق الرئيسية والكبارى

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء حسام مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس علاء مصطفى، مساعد وزير النقل للمكتب الفنى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذا الاجتماع الدورى يتم عقده مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف التوافق والتنسيق بشأن مخططات الطرق والمحاور التى يتم تنفيذها من خلال عدد من الجهات على مستوى الجمهورية، حتى تحقق هذه الطرق والمحاور أهدافها التنموية.

واستعرض اللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أبرز مشروعات الطرق الجارى تنفيذها حاليا من جانب الهيئة، مشيرا إلى أن الصعيد له نصيب كبير فى هذه المشروعات، ويتم تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر، بطول 134 كم، وتنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادى الجديد بمنطقة توشكى، ويضم المشروع عددا من الطرق الرئيسية بإجمالى طول 610 كم، وعددا من الطرق الفرعية بإجمالى أطوال 1700 كم، فضلا عن تنفيذ طريق توشكى / شرق العوينات، وطريق الداخلة الفرافرة، وكذا محور منفلوط، ليربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الشرقى القديم.

وأشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن شبه جزيرة سيناء تشهد كذلك تنفيذ شبكة من الطرق المهمة ضمن جهود التنمية للدولة المصرية، لافتا إلى أنه يتم تطوير وتوسعة طريق الطور، وتطوير شبكة الطرق بمنطقة الرويسات من خلال تنفيذ طرق رئيسية، وطرق فرعية، وتطوير وتوسعة طرق بمدينة العريش، وأبرزها الطريق الدولى، وطريق الفاتح، مع تطوير شبكة طرق مدينة الشيخ زويد، وأهمها الطريق الدولى، والطريق الدائرى، وكذلك تطوير وإنشاء طريق كورنيش جامعة الملك سالمان بمدينة الطور، ومشروع طريق الطور سانت كاترين.

وأضاف اللواء أحمد شيحة، أن الهيئة تنفذ أيضا مشروعات تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وكذا تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى، فضلا عن مشروع تطوير محور 26 يوليو من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى حتى ميدان سفنكس، بالإضافة إلى تطوير المداخل الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة.