بالأسماء.. لجنة إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين

جدة - نرمين السيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتشكيل لجنة تقوم على إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، بهدف تحجيم النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار فى المجتمع والحفاظ على حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية، وذلك فى ضوء التوجيه الصادر بهذا الشأن من الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وتضمن القرار بتشكيل اللجنة، أن يكون من بين مهامها تحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة، على أن تتلقى اللجنة الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية خلال 15 يوما من تاريخ القرار بتشكيل اللجنة.

وشمل القرار تمكين اللجنة من الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات الرسمية فى الدولة، والتى تراها لازمة لصياغة أحكام مشروع القانون فى ضوئها، على أن تنتهى من عملها فى غضون 4 شهور، مع أحقية وزير العدل فى تمديد هذه المدة للأجل الذى يراه مناسبا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها وتقديم مشروع القانون إلى وزارة العدل.

ومنح القرار الأحقية لرئيس اللجنة بتشكيل مجموعة استشارية من المتخصصينـ لإحالة موضوع محدد إليها وأخذ مشورتها فى ما يعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية والمالية والدينية وغير ذلك.

وأكد القرار ضرورة التزام أعضاء اللجنة والمجموعة الاستشارية بالمحافظة على سرية الاجتماعات والمداولات والامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والأحاديث حتى تقديم مشروع القانون إلى وزارة العدل.

ويترأس اللجنة رئيس محكمة استئناف طنطا سابقا المستشار عبد الرحمن محمد حنفى، وتضم فى عضويتها كلا من المستشارين والقضاة: مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة أحمد خيرى، وعضو المكتب الفنى بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة يوسف عبدالفتاح، ورئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائى على محاكم الأسرة أشرف على عبدالهادى، ووكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة أحمد محب أبوزيد، ومحمد محمود عبدالوهاب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة لشءون الأسرة، والمحامى العام الأول للنيابة العليا لشؤون الأسرة راضى أبو الفتوح إبراهيم، وداليا إبراهيم أحمد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، ونائب رئيس محكمة الاستئناف أمنية إسماعيل هوارى، ورئيس دائرة الأسرة بمحكمة القاهرة الجديدة شريف أحمد الغمرى، ورئيس دائرة الأسرة بمحكمة القاهرة الجديدة هشام محمد ندا.