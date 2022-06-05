وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد تطوير كورنيش المقطم بتكلفة 32 مليار جنيه

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم - أنه وقع العقد المهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب لشركة النصر للاسكان والتعمير، والمهندس علاء خضر العضو المنتدب لشركة سكوب العالمية الهندسية، وذلك بحضور المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عبد الرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة شركة سكوب العالمية.
وقال الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الشراكة، إن المشروع يمثل نقلة نوعية لمنطقة المقطم ويأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.
وأضاف أن المشروع يقام على مساحة حوالى مليونى متر فى موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 32 مليار جنيه يضخها المستثمر فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 61 مليار جنيه.
وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكنى متكامل الخدمات)، و يحتوى على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.
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