انت الان تتابع تفاصيل خبر بناء على نائبة التنسيقة..لجنة من التربية والتعليم تعاين قطعة أرض لإنشاء مدرسة تعليم فني للبنات بقرية بطورس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702215/بناء-على-نائبة-التنسيقةلجنة-من-التربية-والتعليم-تعاين-قطعة-أرض-لإنشاء-مدرسة-تعليم-فني-للبنات-بقرية-بطورس

قامت لجنة اليوم من قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الفني(ادارة الخطة والتنظيم بالوزارة، التوجيه المركزي للإلكترونيات، التوجيه المركزي للملابس الجاهزة)، ومن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة(مدير التعليم الصناعي، توجيه عام العمارة العملي)، ومن إدارة أبوحمص التعليمية(مدير إدارة التعليم الفني)، ومن الوحدة المحلية لقربة بطورس( رئيس القرية، مسئول أملاك الدولة، مسئول التنمية)، بمعاينة بعض الأراضي أملاك الدولة بقرية بطورس(كوم حسن، كوم الرزقة) المقترح إقامة عليهم مدرسة تعليم فني للبنات بقرية بطورس.

دوت الخليج

إنشاء مدرسة تعليم فني للبنات بقرية بطورس

جاء ذلك بناءًا علي الطلب المُقدَّم من النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمحافظ البحيرة، و الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فبراير ٢٠٢٢، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية فنية للبنات بقرية بطورس-مركز أبوحمص-البحيرة.

وكانت النائبة رشا فايز، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، تقدمت بطلب للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لمحافظ البحيرة، والدكتورطارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،اإنشاء مدرسة ثانوية فنية للبنات بقرية بطورس-مركز أبوحمص-البحيرة.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهدت مدخلات نارية من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسيسيين، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، مؤكدين أن توطين الصناعة ليس رفاهية، وأن جهاز تنمية المشروعات لا يقوم بدوره.