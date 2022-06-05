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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702214/انفصال-مايكل-بي-جوردان-ولوري-هارفي-يثير-الجدل-تفاصيل

أثار نبأ انفصال الممثل الأمريكي الشهير مايكل بي جوردان عن حبييته النجمة العالمية لوري هارفي، جدل رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وأنه جاء بعد يوم من اعلان النجمة شاكيرا ولاعب فريق برشلونة الشهير بيكيه انفصالهما بشكل رسمي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل انفصال مايكل بي جوردان ولوري هارفي

ولم يمر سوى عام واحد فقط من اعلان مايكل بي جوردان ولوري هارفي حبهما للجمهور، وأشارت مصادر أجنية بأن الثنائي حزنا لانفصال هذه العلاقة خاصة وأنهما بينهما قصة حب سعيدة وأوقات رائعة.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان شاكيرا وبيكيه انفصالهما في بيان رسمي تداوله معظم رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، جاء فيه: "نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية. شكرا لتفهمكم".

انفصال شاكيرا وبيكيه

وكانت قد ردت شاكيرا على أنباء دخولها للمستفشى بعد انفصالها عن بيكيه، فقالت: وصلتنى الكثير من الرسائل أننى في المستشفى.. أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة من الأسبوع الماضى، حينما كان والدى مريض وفى المستشفى حيث يتعافى الآن.. شكرًا لرسائلكم ولدعمك.. أتلقى الكثير من الرسائل التى تثير قلقى بشأن أننى شوهدت فى سيارة إسعاف فى برشلونة مؤخرًا”، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأضافت: “أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضى، يوم 28، عندما تعرض والدى للأسف لسقوط سيئ ورافقته فى سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن.. لقد أرسلتم جميعا أطيب تمنياتكم بطريقتكم، وشكرا لكم جميعا كما هو الحال دائما على كل حبكم ودعمكم".

انفصال نجوم بليود بعد قصة حب طويلة

يذكر أن شاكيرا وبيكيه كانا قد التقيا معا قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم عام 2010 فى جنوب أفريقيا، ثم بدأت الخطوبة وأنجبا ميلان الذي يبلغ من العمر 9 سنوات وساشا 6 سنوات، وانتشرت الشائعات فى الأيام الأخيرة، حول انفصال الثنائي.

وتزايدت الشائعات قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي اليوم السبت حيث أعلن مدافع برشلونة جيرارد بيكيه والمطربة الكولومبية شاكيرا في بيان مشترك الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاما.