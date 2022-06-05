اقتراحات البرلمان توافق على طلب فاطمة سليم بتطوير مجزر الميمون.. والنائبة: يجب مراعاة كافة الاشتراطات«صور»

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702213/اقتراحات-البرلمان-توافق-على-طلب-فاطمة-سليم-بتطوير-مجزر-الميمون-والنائبة-يجب-مراعاة-كافة-الاشتراطاتصور

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تطوير ورفع كفاءة مجزر الميمون مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، وتحويله لمجزر آلي، وإدراجه لمبادرة حياة كريمة، مع نقله خارج الكتلة السكانية.

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وشددت النائبة فاطمة سليم، على ضرورة مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والصحية والبيئية، فيما يتعلق بعمليات التطوير، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية بالواسطى، أن قرية الميمون ذات كثافة عالية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مبادرة حياة كريمة للتطوير إلى مجزر نصف آلي.

اقتراحات البرلمان توافق على طلب فاطمة سليم بتطوير مجزر الميمون.. والنائبة: يجب مراعاة كافة الاشتراطات

وردا على استفسار النائبة فاطمة سليم، بشأن نقل المجزر خارج الكتلة السكنية، أكد رئيس الوحدة المحلية بالواسطى، أنه لا يوجد أرض فضاء بالمنطقة، إلا أنه سيكون هناك تواصل مع الجهات المعنية لمعرفة إمكانية توفير مكان بديل خارج الكتلة السكانية.

من جانبه أعلن عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن المجزر مدرج بخطة تنمية المجازر بالمرحلة الثالثة.

وردا على الاستفسار بشأن إدراجه ضمن مبادرة حياة كريمة أو خلال المرحلة الثالثة للمجازر، قال عصام يحيى، مدير عام الطب البيطري في بني سويف، أنه موجود بالفعل بالمرحلة الثالثة ضمن خطة الوزارة لتطوير المجازر، وهناك تنسيق مع الإدارة المحلية لدخوله ضمن حياة كريمة أيهما أسرع.

اقتراحات البرلمان توافق على طلب فاطمة سليم بتطوير مجزر الميمون.. والنائبة: يجب مراعاة كافة الاشتراطات