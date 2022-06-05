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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702211/3-نواب-من-البرلمان-يفوزون-بانتخابات-المجلس-الأعلى-للطرق-الصوفية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، منذ قليل فوز 10 أعضاء بعضوية المجلس من بين 18 مرشحا حاصلين على أعلى الأصوات من بين المرشحين.

دوت الخليج انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية وفاز الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، بعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى الانتخابات التى أجريت اليوم لاختيار 10 أعضاء. وضمت قائمة الأعضاء الجدد أيضا الشيخ علاء أبوالعزايم شيخ الطريقة العزمية الشاذلية. وجاءت القائمة الكاملة للفائزين كالتالى: الدكتور محمد أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية (56 صوتًا). الدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية (54 صوتًا). الشيخ علاء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية الشاذلية (36 صوتًا). الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية (47 صوتًا). الشيخ سامح المرزوقي شيخ الطريقة المدنية الشاذلية (34 صوتًا) الشيخ عبدالرحيم العزازي شيخ الطريقة العزازية (41 صوتًا) الشيخ أحمد الصاوي شيخ الطريقة الصاوية الخلوتية (35 صوتًا) الشيخ محمود أبو الفيض شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية (43 صوتًا) الشيخ سعيد الشناوي شيخ الطريقة الشناوية الأحمدية (56 شيخًا) الشيخ أحمد عبدالقادر شيخ الطريقة المجاهدية (34 صوتًا) ويتكون المجلس الأعلى للطرق الصوفية من شيخ المشايخ (عبدالهادي القصبي) رئيسا و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين، بالإضافة إلى ممثل الأزهر يختاره شيخ الأزهر، وممثل وزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف، وممثل الداخلية يختاره الداخلية، وممثل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة، وممثل وزارة الحكم المحلى يختاره وزير التنمية المحلية، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

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