سعد الصغير يستعيد ذكرياته مع محمد صلاح بصورة من الطفولة..ويعلق: "كنت لاعب كرة جامد مع احترامي لأبو مكة"

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702209/سعد-الصغير-يستعيد-ذكرياته-مع-محمد-صلاح-بصورة-من-الطفولةويعلق-كنت-لاعب-كرة-جامد-مع-احترامي-لأبو-مكة

استعاد المطرب سعد الصغير ذكرياته مع لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح، بصورة جمعتهما في الطفولة، ظهرا معا في ‘حدى الأندية يتدربان على كرة القدم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير صورة تجمع سعد الصغير بـ محمد صلاح منذ الطفولة

وشارك سعد الصغير صورته مع محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها: “لًا: حبيبي يا أبو صلاح كان زمانا دلوقتي مع بعض، بس أنا سيبتك تشوف طريقك، خلي بالكم أنا كنت قبل ما أغني؛ لاعب كرة جامد.. مع احترامي لـ أبو مكة”.

سعد الصغير وعلاقته بوالدته

جدير بالذكر أن المطرب سعد الصغير دائما مع يتحدث عن حبه لوالدته وشدة تعلقه بها واشتياقه لها، ففي عيد الأم المنقضي شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو قصير له وهو يبكي في برنامج تليفزيوني سبق وسجله مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وقال فيه: "نفسي أشوف أمي في المنام، نفسي أشوفها وأحضنها وأبوسها"، وعلق على هذا الفيديو داعيًا بالرحمة لكل أم متوفية وبالشفاء لكل أم مريضة ودوام النعمة لكل أم بعافيتها، وكتب: " يا رب من كان له أم متوفيه فارحمها و من كان له أم مريضه فاشفيها و من كان له أم بعافيتها فحافظ عليها,كل عيد و كل ام طيبه".

أخر أعمال سعد الصغير

ويعد أخر أعمال سعد الصغير مسرحية كزانوفا التي جمعت النجمين حسن الرداد وعمرو يوسف مرة ثانية بعد تعاون واحد بينهما منذأكثر من 15 عام، وام عرضها بموسم الرياض السعودي، وتسبب في انفصال سعد الصغير عن زوجته برلنتي عامر.

ويشارك معهما في بطولة المسرحية عدد من النجوم في مصر والوطن العربي، مثل: نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، ياسر الطبجي وسليمان عيد، ومعهم المطرب الشعبي سعد الصغير، لما تحتويه المسرحية من كوميديا وإستعراضات وبعض الأغاني الشعبية له، المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتم عرضها في موسم الرياض.