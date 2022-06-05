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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702208/مستقبل-وطن-يجرى-القرعة-النهائية-لمسابقة-أوائل-الطلبة-على-مستوى-الجمهورية-بحضور-أشرف-رشاد-صور

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

"مستقبل وطن" بالمحافظات: يكرم طلاب الشهادة الإعدادية.. ويواصل حملات تنظيف وتجميل الميادين.. صور

وفي البداية، أجرى حزب مستقبل وطن، مراسم القرعة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة والتي ينظمها الحزب على مستوى مدارس الجمهورية، جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور سامي هاشم أمين أمانة التعليم بالحزب، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة ماجدة بكري أمين مساعد أمانة التعليم بالحزب، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، والمهندس أحمد الجندي أمين أمانة التدريب والتثقيف بالحزب وعضو مجلس الشيوخ، ويستهدف الحزب من خلال هذه المسابقة، إلى ترسيخ الانتماء والوعي بالمشروعات القومية، وتحفيز المتفوقين، وترسيخ التنافس الشريف وحب المدرسة والعمل الجماعي وزيادة الانتماء والوعي بداخلهم. ومن المقرر وفقًا للقرعة النهائية، بدء منافسات المرحلة الاعدادية يوم السبت 11 يونيو، فيما تبدأ مرحلة الشهادة الابتدائية الأحد 19 يونيو، على أن يتم تكريم الفريق الأول والثاني من كل مرحلة. وتشهد جوائز المسابقة هذا العام منح كل طالب في الفريق الفائز جائزة مالية كبيرة، ومنح جائزة مالية لكل طالب في فريق المركز الثاني، بجانب منح هدايا عينية للمدرسة الفائزة.

وفي محافظة الفيوم، نظمت أمانة مركز إطسا، احتفالية كبري لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية في المركز، بحضور أمين الحزب بالمحافظة، وقيادات وأعضاء ونواب الحزب بالمحافظة والمركز ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأولياء أمور الطلاب والطالبات المكرمين، وشهد الحفل تكريم 11 طالب وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية علي مستوي مركز إطسا، كذلك تكريم كلاً من الإدارة التعليمية ومدير التعليم الإعدادي ومديري المدراس التي حقق طلابها تفوقاً في نتيجة الشهادة الإعدادية، اعترافًا بدورهم في إدارة مؤسساتهم التعليمية بنجاح ومساعدتهم للطلاب على التفوق، وتم توزيع عدد من الجوائز والهدايا القيمة تشجيعًا لهم على مواصلة العمل والتفوق.

وفي محافظة الغربية، تواصل أمانة مدينة زفتي، حملتها للقيام بأعمال نظافة وتجميل ورفع القمامة، حيث قامت الوحدة الحزبية بالحي البحري، بمتابعة اعمال رصف وتجميل منطقة أبو شرف الدين وتوسعة المدخل وتجميله، ويأتى ذلك فى إطار السياسة التى يتبناها الحزب للتيسير على المواطنين، بالإضافة إلى العمل على تجميل الشوارع والميادين العامة على مستوى المحافظات المختلفة.

وفي محافظة الجيزة، استجابة لشكاوى المواطنين، تولت أمانة مركز أبو النمرس، تهيئة الطرق الرئيسية بزاوية أبو مسلم، حيث تم سحب جميع المواسير بشارع زغلول بزاوية أبو مسلم وفتح الشارع بعدما كان شبه مغلقًا وكانت تعوق الحركة وكان البعض من كبار السن لا يستطيع تخطيها، ومن جانب أخر، تابعت أمانه قسم الجيزة أعمال تطوير وتجميل شارع البحر الأعظم وذلك بالتنسيق مع إدارة حي جنوب الجيزة للمشاركة والمتابعة لأعمال التطوير والتجميل بمنطقة شارع البحر الأعظم نظرا لاعتباره طريقًا محوريًا بحي جنوب الجيزة، وفي إطار أخر، أطلقت أمانة مركز البدرشين، مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث علي التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة التعليمية.

وفي محافظة السويس، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "مستقبلك يهمنا"، لخدمة طلاب وطالبات الشهادة الثانوية بالمحافظة، تزامنا مع اقتراب امتحانات الثانوية، ونخبة من أفضل معلمي السويس لتقديم المراجعة النهائية المجانية لشعبة علمي وأدبي لجميع الطلاب، وذلك في أحد القاعات الكبرى، بحضور أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء وقيادات ونواب الحزب ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية وأولياء أمور الطلاب والطالبات، وأكد المشاركون في الحفل علي الدعم الكامل من الحزب للطلاب والطالبات بالشهادة الثانوية العامة على مستوى السويس معربين عن سعادتهم بهذا التجمع فى هذه الفعالية التى تهدف إلى التخفيف عن كأهل أولياء الأمور، وأشار المشاركون إلى وجود مفاجأة سارة للمتفوقين من أبناء السويس في الشهادة الثانوية سيتم الإعلان عنها عقب ظهور النتيجة الرسمية، ومن المقرر أن تستمر المبادرة من 5 يونيو إلى 10 يونيو.

وفي محافظة مطروح، كرمت أمانة الحزب بالمحافظة، فريق الشئون الصحية بمناسبة حصوله على دوري المصالح الحكومية في المحافظة، وصعوده للتصفيات النهائية لدوري المصالح على مستوى الجمهورية ممثلا لمحافظة مطروح.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.