«اتصلات النواب» تناقش ملف تدني الخدمة المقدمة من شبكات المحمول بالعديد من مناطق المرج..غدا

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702206/اتصلات-النواب-تناقش-ملف-تدني-الخدمة-المقدمة-من-شبكات-المحمول-بالعديد-من-مناطق-المرجغدا

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تدني الخدمة المقدمة من شبكات المحمول بالعديد من مناطق المرج، وكذلك حرمان بعض مناطق المرج من الخطوط الأرضية للتليفون بحي المرج بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن استغلال شركات المحمول للمواطنين. «سياحة النواب» تناقش سُبل الاهتمام بالتسويق والترويج للمقاصد السياحية المصرية تعقد لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعها غدا، لمتابعة ما قامت بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة من حملات تنشيط وترويج خلال النصف الأول من العام الحالي وخطتها المستقبلية لتعزيز مكانة السياحة المصرية على خريطة السياحة الدولية، وسُبل الاهتمام بالتسويق والترويج للمقاصد السياحية المصرية وفتح أسواق بديلة في ظل المتغيرات الدولية الحالية. «نقل النواب» تناقش ملف إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري تستكمل لجنة النقل والمواصلات، برائاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها غدا، دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

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