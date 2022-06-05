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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702202/وزارة- الصحة-لـالنواب-تطوير-وحدات-الطواري-والحروق-والرعايات-المركزة-والحضانات-بـ620-مليون-جنيها

قال الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة الطؤاريء بوزارة الصحة، أنه جاري تطوير الرعاية المركزة والحضانات، والحروق، بالمستشفيات بحوالي 620 مليون جنيهاً وتكون الأولية للمستشفيات علي الطرق السريعة، مضيفاً خلال إجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الوكيل د. محمود أبو الخير، لمناقشة طلب الإحاطة بشأن مستشفي قويسنا بالمنوفية، أنه تم إعتماد كافة الأجهزة المطلوبة للمستشفي من هيئة الشراء الموحد ولكنها تستغرق من 3 شهور إلي 6 شهور.

دوت الخليج

وزارة الصحة لـ"النواب": تطوير وحدات الطواري والحروق والرعايات المركزة والحضانات بـ620 مليون جنيها

وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب في إجتماعها بتشكيل لجنة من وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ،والنائبة مقدمة طلب الإحاطة لزيارة المستشفي وإيفاد اللجنة بالتقرير خلال 15 يوماً، وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن شهدت اليوم مواجهة مع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع.

ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب، غدا جلسة رقابية أخرى، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وأعلنت اليوم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم اعفاءات ضريبية، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة انتاجيتها ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير.