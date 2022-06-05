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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702200/البنك-العربي-الأفريقي-يوفر-قرض-بـ-5-مليون-جنيه-أعرف-تفاصيله

أعلن البنك العربي الأفريقي عن توفير قرض بقيمة 5 مليون جنيه مخصص لدعم أصحا الشركات الصغيرة للنهوض بمشروعاتهم بمختلف المجالات بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي، ويتساءل الكثيرون عن قروض البنك العربي الأفريقي والخدمات التى يقدمها، فضلا عن قرض البنك العربي الأفريقي الجديد، وهو مايوضحه دوت الخليج في هذا الموضوع.

البنك العربي الأفريقي

نشر البنك العربي الإفريقي الدولي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك" عن أحدث عروض وقروض التمويل المختلفة، مشيرًا إلى إتاحة البنك للعملاء أصحاب الشركات الصغيرة إمكانية الحصول علي قرض بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه وفترات سداد حتى 5 سنوات، والتقديم من هنـــــــــــــــــــا

قروض البنك العربي الأفريقي

يوفر البنك العربي الأفريقي مجموعة من البرامج التمويلية للشركات مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات كل صفقة وكل عميل والتي تتراوح بين التسهيلات قصيرة الأجل والقروض متوسطة وطويلة الأجل.

خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي

يمكن الاستفسار عن تفاصيل قرض البنك العربي الأفريقي بقيمة 5 مليون جنيه، وفترة سداد حتى 5 سنوات عبر 19555.