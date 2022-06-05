محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ البحيرة هشام آمنة اليوم الأحد، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى (2021 - 2022) بنجاح 72%، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 115 ألفًا و878 طالبًا وطالبة حضر منهم 114 ألفًا و143 طالبًا نجح منهم 81 ألفًا و703 طلاب.





كما اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية، وبلغ إجمالى المتقدمين لها 4670 طالبًا وطالبة حضر منهم 4663 طالبًا نجح منهم 3662 طالبًا بنجاح 79%. واعتمد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنجاح 75%، حيث بلغ إجمالى الطلاب المتقدمين 4 طلاب حضر منهم 4 طلاب ونجح 3 طلاب، وكذلك إعدادية الصم وضعاف السمع، حيث بلغ عدد المتقدمين 33 طالبًا حضر منهم 33 طالبًا ونجح منهم 31 طالبًا بنسبة 94%.

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