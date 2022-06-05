محافظ الشرقية: توريد 612 ألفًا و765 طن قمح للشون والصوامع

وأضاف غراب -فى بيان اليوم الأحد- أنه تم حصاد 421 ألفًا و761 فدانًا من إجمالى المساحات المنزرعة لمحصول القمح التى تبلغ 423 ألفًا و222 فدانًا مقابل 408 آلاف و898 فدانًا فى العام الماضى.
وأوضح أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يُعد موسمًا استثنائيًا احتاج لتضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.
وأكد أنه تقرر صرف حصة الأسمدة لكبار المزارعين الذين تبلغ حيازتهم أكثر من 25 فدانًا على كامل المساحة فى حالة توريدهم جميع كميات القمح المنتجه لديهم، وصرف حوافز تشجيعية لمديرى الإدارات والجمعيات الزراعية الأعلى توريدًا.
كما تم عقد ندوات إرشادية لجميع المزارعين لحثهم على حصاد القمح فور نضجه بنسبة 100%، حتى لا يحدث فاقد أو ينفرط المحصول ولتوعيتهم بالطرق الآمنة لنقل المحصول بعد حصاده.
وشدد على أنه تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أية كميات مهربة ومصادرتها على الفور للحفاظ على المركز الأول الذى تحظى به المحافظة فى الإنتاجية والتوريد.
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