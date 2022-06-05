عاجل.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة فى السودان

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان "الدور الأول" للعام الدراسى 2022-2021.





وبحسب بيان صحفى، بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، 174 طالبا وطالبة نجح منهم 127 طالبا وطالبة بنسبة 72.99%. ويؤدى الامتحان فى الدور الثانى 32 طالبا وطالبة بنسبة 18.39%، وبلغ عدد الطلاب الراسبين 15 طالبا وطالبة بنسبة 8.62%.

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