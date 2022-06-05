الصحة: إنتاج الأدوية يغطى الاحتياجات المحلية بنسبة تزيد عن 80%

جدة - نرمين السيد - التقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفدا من المملكة البحرينية برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بالبحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يلتقي رئيس المجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين لبحث التعاون بين البلدين





جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول استعراض استراتيجيات العمل بالمنظومة الصحية بكلا البلدين، والتجارب الرائدة التى تم تحقيقها من أجل تقديم أفضل رعاية طبية لائقة لمواطنى الدولتين.

وأضاف عبدالغفار، أن الجانبين ناقشا توسيع آفاق التعاون بين وزارتى الصحة بالبلدين، فى شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين المملكة البحرينية وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، للاستفادة من التجربة المصرية بما يساهم فى توفير احتياجات المملكة البحرينية الشقيقة بأعلى جودة وبأفضل الأسعار.

وتابع أن الجانبين بحثا التعاون فى مجال توفير الأدوية، وأكد الوزير فى هذا الصدد، أن الإنتاج المصرى من الأدوية يغطى الاحتياجات المحلية للدولة بنسبة تزيد عن 80%، موضحا أن الجانبين اتفقا على أهمية التنسيق والتعاون بين المملكة البحرينية، وهيئة الدواء المصرية، لتيسير إجراءات تسجيل الأدوية المصرية بالمملكة الشقيقة لتغطية احتياجاتها.

حضر اللقاء كل من السفير هشام بن حمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر، والدكتور أحمد الأنصارى مدير المستشفيات الحكومية بممكلة البحرين، واللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى حمد الجامعى.