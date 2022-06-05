قداس سيامة الأساقفة الجدد بكاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية (صور)

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، صلوات قداس سيامة عشرة من الأساقفة الجدد، وذلك فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وشارك قداسة البابا، فى الصلاة أكثر من مئة من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمعى رهبان ديرى القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، ومجامع كهنة وشعب إيبارشيات الأساقفة الجدد.

وعقب قراءة الابركسيس وانتهاء دورة القيامة "داخل الهيكل"، دخل موكب الآباء المرشحين للسيامة إلى داخل الكنيسة يتقدمهم خورس الشمامسة، ويحيط بكل منهم يمينا ويسارا أحد الآباء الأساقفة، واستقبلهم الشعب بالتصفيق والزغاريد.

وقدم البابا تواضروس، شرحا لخطوات طقس السيامة، ثم صلى قداسته صلاة الشكر بمشاركة جميع الحضور.

تلاها تلاوة أحبار الكنيسة لتذكية الأب الأسقف، أعقبها الطلبة التى صلاها قداسة البابا واستكملها الآباء الأساقفة، ثم تقدم الآباء المطارنة والأساقفة ووضعوا أيديهم على الآباء الجدد، ليبدأ بعدها قداسة البابا طقس المناداة باسم الثالوث القدوس، لكل واحد من الرهبان، باسمه الأسقفى الجديد، وسط فرحة غامرة من الشعب الحاضر.

والأساقفة العشرة الجدد، هم: الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو فى أسوان، الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، الأنبا إنيانوس أسقف بنى مزار والبهنسا، الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، الأنبا بيسنتى أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، الأنبا توماس الأسقف العام المساعد للشؤون الديرية، الأنبا أرشيليدس الأسقف العام فى تورنتو بكندا، الأنبا جيبرييل الأسقف العام فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه البابا تواضروس، فى عظة القداس رسالة لكل أسقف من الأساقفة الجدد، ثم قدم ثلاثة نصائح عامة لهم، وهى: التركيز على الدور الرعوى أولا وأخيرا، الاهتمام بالمشروعات التى تقدم خدمة حقيقية، معطيا مثالا بإنشاء المدارس التى تفيد المجتمع المصرى كله مما ينعكس على السلام المجتمعى، الانتباه إلى أن كل إيبارشية جزء من الكرازة المرقسية لذلك لا يجب أن يفصل الأب الأسقف إيبارشيته عن جسم الكنيسة التى هى جسد المسيح.

وبسيامة الآباء الأساقفة العشرة اليوم يصل عدد أعضاء المجمع المقدس إلى 138 عضوا، بمن فيهم قداسة البابا "رئيس المجمع" ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.