محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنجاح 74.18%

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية طه عجلان، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ 27 ألفًا و823 طالبًا وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 27 ألفًا و725 طالبًا وطالبة وعدد الناجحين 20567 طالبًا وطالب.

وجاء ترتيب العشر الأوائل على المحافظة هذا العام كالآتى: حصلت الطالبة مريم سليمان مسعد مجاهد، من مدرسة هيئة قناة السويس عربى على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات 279 درجة، والطالبة نور محمد السيد من مدرسة المجمع التعليمى عربى على المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره 279 درجة.

وجاء بالمركز الثالث الطالبة سهيلة طارق فاروق محمود من مدرسة أمون الخاصة عربي، والطلاب سارة مصطفى نزيه السيد من مدرسة السلام الاعدادية، وخديجه خالد مصطفى مأمون من مدرسة المجمع التعليمى لغات، وزياد طارق طه محمد من مدرسة القديس يوسف لغات، وأنس أسامه إبراهيم على، من مدرسة المجمع التعليمى عربى، ومحمد وائل سعد أحمد من مدرسة الطائف الرسمية لغات والمركز الثالث مكرر بمجموع 278.5.

وحصلت الطالبة رحمه محمد حسين إبراهيم، من مدرسة المجمع التعليمى لغات على المركز التاسع بمجموع درجات 278 درجة، والطلاب مازن محمد كامل عبدالله من مدرسة هيئة قناة السويس لغات، وآلاء محمد محمود مصطفى من مدرسة الطائف الرسمية لغات، وحليمة محمد عبدالحى على من مدرسة هيئة قناة السويس لغات حصلوا على المركز التاسع مكرر بمجموع درجات 278 على مستوى المحافظة.