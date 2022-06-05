حياة كريمة.. «شعراوى» يتابع برنامج تأهيل القيادات المحلية بقرى المبادرة

يأتى ذلك فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعميم الممارسات الجيدة فى الإدارة المحلية التى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها فى تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التى ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.
وأشار شعراوى، إلى أنه تم الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، والذى يعد من أكبر الكيانات المتخصصة فى تطوير الإدارة المحلية بالعالم وذلك للاستفادة من خبرتهم الكبيرة فى هذا المجال، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وتابعت وزارة التنمية المحلية، فعاليات البرنامج التدريبى الذى يتضمن الأسبوع الحالى: 3 دورات تدريبية، منهم دورتين للادارة العليا لعدد 53 من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" ونوابهم، فى الفترة من 4 إلى 9 يونيو، ودورة تدريبية لعدد 24 من القيادات الوسطى فى الفترة من 4 إلى 7 يونيو، واعتبارا من يوم 11 يونيو وحتى 30 يونيو، سيتم تنفيذ 11 دورة تدريبية لعدد 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة".
جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبى يركز على رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية فى مجال إدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركى وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية.
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