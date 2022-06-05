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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702170/مستقبل-مضمون-شروط-تنسيق-التمريض-العادي-بعد-الإعدادية-2022

شروط تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية.. تبحث طالبات الشهادة الاعدادية عن شروط تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية، وذلك بعد انتهاء الامتحانات وظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمعظم محافظات الجمهورية، حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات عن النتيجة.

شروط القبول والالتحاق بمدارس التمريض العادي 2022

وفي هذا الإطار، ينشر موقع دوت الخليج شروط تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية، والتي جاءت كالتالي:

وقد وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالبات الراغبات في الالتحاق بمدارس التمريض العادي 2022، والتي تمحورت حول حسن الأخلاق والسلوك وعدم الزواج أثناء الدراسة وألا يقل العمر عند التقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 20 سنة، إضافة إلى مجموع أخرى من الشروط نرصدها إجمالًا فيما يلي:

1- استلام المبلغ الإجمالي الذي تحدده الوزارة لحين قبولها. 2- أن يكون لدى الطالب المتقدم للتنسيق حسن الأخلاق والسلوك. 3- يجب أن يكون الطالب المتقدم للتنسيق مصريًا ومن أبوين مصريين. 4- عدم الزواج للطالبة أثناء الدراسة في مدارس التمريض. 5- ألا يقل عمر المتقدم لذلك التنسيق عن 15 سنة وألا يزيد على 20 سنة. 6- أن ينجح الطالب في الامتحانات الممنوحة له.

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ومع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، وظهور النتيجة في غالبية المحافظات، تزايدة عمليات البحث من قبل طالبات الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، حيث يرغبون في معرفة تنسيق التمريض العادي 2022، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالبات اللائي يردن دخول مدارس التمريض العادي 2022.

تنسيق التمريض العادي 2022

وينشر موقع دوت الخليج تنسيق التمريض العادي 2022، وذلك بالمحافظات التي أعلنت عن التنسيق ودرجات القبول بمدارس التمريض العادي 2022، والتي جاءت كالتالي:

1- محافظة القاهرة: 220 درجة. 2- محافظة القليوبية 246 درجة. 3- محافظة الدقهلية 244 درجة. 4- محافظة الشرقية 252 درجة. 5- محافظة الغربية: 234.5 درجة. 6- محافظة الأقصر: 195 درجة. 7- محافظة كفر الشيخ 220 درجة. 8- محافظة دمياط 200 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، من خلال الدخول على موقع مديرية التعليم بالمحافظة التابع لها الطالب، واختيار خانة الخدمات الإلكترونية و الضغط على قسم نتائج الطلاب، ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، وإدخال رقم الجلوس، لتظهر بعدها النتيجة