انت الان تتابع تفاصيل خبر جزمته على راسي.. أمينة عروسة كفر الدوار لـ دوت الخليج: »مأمرتش خطيبي وكنت عايزة أرضي أهلي» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702165/جزمته-على-راسي-أمينة-عروسة-كفر-الدوار-لـ-تحيا-مصر-مأمرتش-خطيبي-وكنت-عايزة-أرضي-أهلي

ردت عروسة كفر الدوار، في أول ظهور لها بعد الانتشار الواسع لـ فيديو "كتب الكتاب" الذي وجهت في رسالة لخطيبها أثارت بها اعتراض وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اللهجة والطريقة التي تحدثت بها العروسة مع خطيبها.

وقال أمنية طارق في بث مباشر لـ موقع دوت الخليج: "أنا فرحانة بجوزي وأهل جوزي وأهلي ومعملتش أي حاجة تضايق، اتفاجئت بتعليقات سلبية.. وإني بوجه له أمر وده محصلش، أنا قولتله انت خير الزوج والصاحب وده مش كلام لأنه هو بجد أعظم حد في حياتي، وقولت زي ما هشيل أهلك في عيني، تشيل أهلي في عينك، وقولت أمي ثم أمي ثم أمي لأني مرتبطة بيها جدا عشان أنا وحيدة".

أضافت: حبيت أفرح والدتي إنها حاجة غالية عندي، وهو نفسه لما اتكلمنا في بداية الخطوبة، قالي أهم شيئ عندي رضا أمه عني.. ومحدش من أهله زعله، وحمايا هو اللي سكت الناس عشان اتكلم وكلنا مبسوطين، والمأذون اتكلم وقال ربنا يباركلك فيها".

جزمة خطيبي على راسي

وتابعت: جزمة خطيبي على راسي، ومشوفتش ولا هشوف زيه، واحنا الاتنين بنحب بعض وواخدين بعض عن حب، والناس القريبة مني عارفين إننا قريبين جدا من بعض". وأردفت: أنا مكنتش بأمره، أنا كنت بطلب منه، ودي كانت أقل حاجه ممكن أقدمها لأهلي، خاصة إن والدي كان منهار جدا.. أنا نزلت الفيديو على صفحتي على فيس بوك وصحباتي خدوه وشيروه في الجروبات.. أنا مكنتش عايزة أبقا تريند لأني مش بلوجر ولا تيك توك ولا يوتيوبر".

وتحدثت عن أهل خطيبها: مندمتش في يوم من الأيام ان اختارهم كأهلي التانيين، أمه وأبوه حد محترم جدا وناس حابني وبيحترموني، ومش بيعاملوني كزوجة ابن وحماتها.. محدش اتكلم معايا في الموضوع وحمايا مقليش لا متتكلميش، أنا متطلقتش وحماتي جايه دلوقتي تزورني".

وعن صوتها المرتفع أثناء توجيه الكلام لخطيبها، قالت: "أنا متكلمتش بصوت واطي، لأن الدنيا كانت زحمة، وكلهم كانوا بيقولولي علي صوتك..".

والدة العروسة

كما تحدثت والدة أمنية، قائلة: "احنا صحينا لاقينا الدنيا مقلوبة ومكنش في دجماغنا أي حاجه من دي خالص، واللي مزعلنا إنه هو زعلان، وأنا زعلانة على زعله، وانا بعتبره ابني وحته من قلبي.. أنا عندي ولد وبنت وهو بالنسبالي الابن التالت..؟

وتابعت: بنتنا ما أمرتهوش هي بتقوله أطلب منك طلب، ودي صلة رحم مش حاجه وحشة، بل بالعكس هي بتحترم جزمته..".

والد العروسة

من جانبه، قال والد الفتاة "طارق": اللي حصل وضع طبيعي، ومش عارف ليه تم نشره بالطريقة السيئة دي.. أحمد شخصية كويسة جدا ومتفاهم وراجل وبنحترمه كلنا ومفيش أي حاجه من ناحيته وهما أول ناس وقفوا جنبي".