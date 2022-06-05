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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702148/انتقادات-واسعة-من-النواب-لوزيرة-الصناعة-بسبب-المناطق-الصناعية-غير-المستغلة-ويؤكدون-أداء-وزارة-الصناعة-لا-يليق-بدولة-في-حجم-مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، عدة انتقادات موجهة لوزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، تعلقت بأسباب غياب تنشيط القطاع الصناعي في البلاد.

دوت الخليج

المناطق الصناعية غير المستغلة

حيث انتقد النائب مجدى ملك، منظومة العمل بقطاع الصناعة قائلا:" نجاح الصناعة المصرية يمثل دفعة قوية للدولة المصرية لمواجهة التحديات، وفى الحقيقة الدولة شعرت بعد 2011 بالتحديات بعد توقف عدد من المصانع، متسائلا:" ماذا قدمت الدولة لتشغيل هذه المصانع، و50% من مساحات المناطق الصناعية مستغلة والباقى غير مستغل، على سبيل المثال محافظة المنيا 200 مصنع شغال وباقى المنطقة الصناعية غير مستغل، ومن ثم لا تمثل هذه المناطق جذب ولم تؤدى دورها.

أضاف ملك:" هيئة التنمية الصناعية بها ناس لا تصلح أن تكون فى هذا المكان، تواصلت مع رئيس الهيئة فى مشكلة لمستثمر لديه مصنع منذ عام 2011 توقف 2014 يريد رخصة تشغيل، ولكن حل المشكلات يسير ببطء شديد.

فيما أشارت النائبة إيلاريا سمير حارص، إن 90% من اقتصاديات الدول قائم على القطاع الصناعي، وعلى وجه الخصوص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يستوجب ضرورة دمج هذه المشروعات فى الكيان الرسمى للدولة، وذلك من خلال خدمات تشجيعية وحوافز لأصحاب هذه المشروعات.

بعدها طالب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة بالكشف عن رؤيتها بشأن النهوض بقطاع الصناعة، وإنقاذه من الأزمة التي يعاني منها، لافتا إلى أن حجم الناتج القومى من الصناعة يبلغ 750 مليار جنيه فقط.

وتساءل سمير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: "ما هى خطة ورؤية الوزارة للنهوض من الأزمة؟، وما هى المشكلات التى أدت إلى ذلك بخلاف الظروف العالمية؟"، وتابع: "هناك دول أخرى نجحت فى استغلال الأزمة، وقت الأزمات تُصنع الثروات".

النائب رياض عبد الستار:" أداء وزارة الصناعة لا يليق بدولة في حجم مصر"

قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب: لا ينكر أحد جهود القيادة السياسية في ىدعم الصناعة، إلا أن أداء وزارة الصناعة لا يليق بدولة في حجم مصر.

وأشار النائب إلى أن محافظة المنيا بها 580 مصنع بالمنطقة الصناعية، بينهم 200 فقط يعملون، متسائلا عن دور الوزارة والمحافظ في توصيل المرافق للمدينة الصناعية.

وأكد عبد الستار أن الأسعار في المدينة الصناعية مرتفعة للغاية، متابعا: المفروض تكون بالمجان، فهل يعقل أن يصل سعر المتر 700 جنيه، بالإضافة لتحمل المستثمر توصيل المرافق.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن محافظة المنيا خامس محافظة من حيث التعداد السكاني، وعلى الرغم من ذلك فهي غير موجودة على خريطة التنمية الصناعية.

وقال رياض عبد الستار: دور وزارة والمحافظ مهمش في المنيا، ولا يوجد أي أداء يليق بهذه المحافظة، متابعا: نحلم بمدينة صناعية في مدينة ملوي الجديدة.