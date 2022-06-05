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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702193/محلية-النواب-تفتح-ملف-اتخاذ-الإجراءات-اللازمة-نحو-تحديد-المخطط-الاستراتيجي-ببني-سويف-غدا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، اجتماعها غدا، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: محمد رجب عبدالعظيم، عبدالحكيم مسعود، بشأن انهيار مخر السيل بقرية سنور مركز بني سويف بعد بنائه بعدة أشهر- بتكلفة 300 مليون جنيه تقريباً – نتيجة هطول الأمطار والسيول، مما تسبب في انهيار بعض المنازل وغرق أكثر من 400 فدان وتلف المحاصيل الزراعية، مما يعد إهداراً للمال العام.

دوت الخليج

«محلية النواب» تفتح ملف اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد المخطط الاستراتيجي ببني سويف.. غدا

- طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن:

الأول: اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد المخطط الاستراتيجي، والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني لقرى وتوابع ونجوع وعزب مركزي ناصر والواسطى – محافظة بني سويف.

الثاني: نقل ولاية (494) فدانًا أملاك دولة بجبل أبو صير الملق مركز الواسطى – محافظة بني سويف – الى ولاية منطقة بني سويف الأثرية، مما يضر بالمواطنين ويقلص مساحة أراضي أملاك الدولة التابعة للمحافظة، مع الأخذ في الاعتبار أن المنطقة تحتاج الى إقامة منشآت ومؤسسات حكومية لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.

- طلبا الإحاطة المقدمان من النائب محمد رجب، بشأن:

الأول: سرعة إدراج طريق بني سويف - الفيوم القديم بخطة الإحلال والتجديد حيث إنه أصبح متهالكًا ولا يصلح نهائياً للسير نتيجة وجود الحفر والمطبات.

الثاني: سرعة الانتهاء من الأعمال التي يتم تنفيذها بطريق الفيوم – بني سويف الجديد في الاتجاهين مع ضرورة مراجعة الأعمال التي تم تنفيذها نظراً لعدم مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الفنية.

رياضة النواب تناقش إنشاء نادى رياضي متكامل لمدينة المنشأة بسوهاج

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي، بشأن إنشاء نادى رياضي متكامل لمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تأخر التنفيذ لبعض ملاعب ومراكز الشباب بمحافظة سوهاج.

وايضا تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي ناجى، بشأن إنشاء ملعب خماسي وإنشاء سور قانوني بمركز شباب بقرية الاخصاص مركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.