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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702191/محلية-النواب-تستكمل-متابعة-خطة-الحكومة-في-تفعيل-دور-قطاع-الجمعيات-التعاونية-للبناء-والإسكان

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لاستكمال متابعة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، وخاصة جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية، والجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة.دوت الخليج

متابعة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وذلك بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة، بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

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