انت الان تتابع تفاصيل خبر زوج أمينة عروس كفر الدوار لـ«دوت الخليج»: لو خدت قرار من غير إذني أدوس على رقبتها.. وهجيب «البحراوي وشيبة» في فرحنا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702189/زوج-أمينة-عروس-كفر-الدوار-لـتحيا-مصر-لو-خدت-قرار-من-غير-إذني-أدوس-على-رقبتها-وهجيب-البحراوي-وشيبة-في-فرحنا

أكد أحمد بركات زوج «أمينة» عروس كفر الدوار، أنه ليس هناك أي مشاكل بينه وبين زوجته بسبب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا رسالة لكل من هاجمه قائلًا: «الناس حبت تكبر الموضوع وتخرب البيت، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيظلمنا، دي ناس مريضة وليس على المريض حرج».

لو خدت قرار من غير إذني أدوس على رقبتها

وأوضح أحمد في بث مباشر لموقع دوت الخليج، أن كلام زوجته لم يحمل أي خطأ، مضيفًا: «هي مقالتش حاجة غلط والناس اللي بتقول إنها مسيطرة، أنا الراجل وهي متقدرش تاخد أي قرار من غير إذني ولو عملت كده أدوس على رقبتها، أنا معروف إني راجل جوا بلدي وكله يشهد بكده».

وتابع: «أنا عندي استعداد أغلط في الناس بس أنا بفهم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم وربنا ما يدخل الفرح ولا الخير بيتهم أبدًا»، موجًها رسالة لكل من وجه له الشتائم خلال خاصية التعليقات على «فيس بوك» قائلًا: «اللي شتم لو راجل يجي يشتم قدامي، كفر الدوار معروفة إن لسانا أطول من إيدينا، إنما إنتوا أخركم الفيس بوك».

بحبها ومش هطلقها

وأكد زوج أمينة على حبه لها، قائلًا: «والله ما هطلقها عندًا في الناس، علشان مش وراهم غير خراب البيوت ربنا يخرب بيتهم، وأنا بقولها ربنا يخليكي ليا ويفرحك دايمًا».

هجيب رضا البحراوي في فرحي

واختتم: «أنا فرحي في شهر 11 ودبلتي أهي هي لسه مراتي، وهجيب رضا البحراوي وأحمد شيبة في فرحنا».

جدل على السوشيال ميديا بسبب عروس كفر الدوار

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت ضجة كبيرة منذ أمس، بعد انتشار فيديو لعروسة تدعى «أمينة»، أثناء توجيهها عدة طلبات لزوجها خلال عقد قرانهما، الأمر الذي أثار استياء رواد السوشيال ميديا، وتلقت وابلًا من الهجوم.

رد العروسة

كما ردت عروسة كفر الدوار، في أول ظهور لها بعد الانتشار الواسع لـ فيديو "كتب الكتاب" الذي وجهت في رسالة لخطيبها أثارت بها اعتراض وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اللهجة والطريقة التي تحدثت بها العروسة مع خطيبها.

وقال أمنية طارق في بث مباشر لـ موقع دوت الخليج: "أنا فرحانة بجوزي وأهل جوزي وأهلي ومعملتش أي حاجة تضايق، اتفاجئت بتعليقات سلبية.. وإني بوجه له أمر وده محصلش، أنا قولتله انت خير الزوج والصاحب وده مش كلام لأنه هو بجد أعظم حد في حياتي، وقولت زي ما هشيل أهلك في عيني، تشيل أهلي في عينك، وقولت أمي ثم أمي ثم أمي لأني مرتبطة بيها جدا عشان أنا وحيدة".

أضافت: حبيت أفرح والدتي إنها حاجة غالية عندي، وهو نفسه لما اتكلمنا في بداية الخطوبة، قالي أهم شيئ عندي رضا أمه عني.. ومحدش من أهله زعله، وحمايا هو اللي سكت الناس عشان اتكلم وكلنا مبسوطين، والمأذون اتكلم وقال ربنا يباركلك فيها".