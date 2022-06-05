شيكابالا يواصل التأهيل بالزمالك استعداداً لمواجهة الداخلية فى كأس مصر

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702188/شيكابالا-يواصل-التأهيل-بالزمالك-استعدادا-لمواجهة-الداخلية-فى-كأس-مصر

أدى شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الاحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يؤدي شيكابالا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص له استعدادا للفترة المقبلة، وذلك بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

حقق نادي طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على فريق نادي الزمالك وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، في المباراة التي تقام على ملعب ستاد القاهرة.

وفاز فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، أحرزه هدف اللاعب الذي دخل بديلا فيكتوري بنينيانجبا،في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وتعتبر هذه الهزيمة الثانية للزمالك على التوالي بالدوري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، لعبها الفريق الأبيض، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.

نتيجة مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني

الجدير بالذكر أن حقق فريق الزمالك الفوز أمام نظيره إيسترن كومباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

فيما جاء هدف الزمالك الأول فى شباك إيسترن كومباني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود مدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.