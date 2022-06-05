عمرة وجوائز مالية كبرى.. النائب خالد مصطفى يكرم الأم المثالية وحفظة القرآن الكريم فى يوم "الوفاء" بالمرج«صور»

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702186/عمرة-وجوائز-مالية-كبرى-النائب-خالد-مصطفى-يكرم-الأم-المثالية-وحفظة-القرآن-الكريم-فى-يوم-الوفاء-بالمرجصور

نظم النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ, الأمين العام للجنة التعليم والبحث العلمى بحزب مستقبل وطن أمانة القاهرة، حفل بهيج، بـ يوم "الوفاء" والتكريم عرفانا بالجميل، وتنفيذا للوعد والعهد الذي قطعه على نفسه، لنشر البهجة والسرور على وجوه الجميع وخدمة أهالى المرج جميعا، وبحضور المهندس محمود فرماوي الأمين العام لحزب مستقبل وطن بحى المرج، واللواء ايهاب زهني رئيس حي المرج، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية، حفل توزيع جوائز الام المثالية وتكريم حفظة القرأن والفائزون في المسابقة الثقافية على مستوى حى المرج، وذلك اعترافا بفضل الأم وقيمتها ودورها في المجتمع، والدعم الذي توليه الدولة للمرأة، وتكريم حفظة القرآن الكريم. لتعليم النشء قيم ديننا الحنيف، وتشجيعهم على حفظ كتاب الله.

دوت الخليج

عمرة وجوائز مالية كبرى.. النائب خالد مصطفى يكرم الأم المثالية وحفظة القرآن الكريم فى يوم "الوفاء" بالمرج

وفى بداية الحفل، وجه النائب خالد مصطفي عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة المصرية وجميع القيادات التنفيذية بالمرج وعلى جهودهم الكبيرة فى تلبية مطالب واشكاليات الدائرة.

كما أشاد النائب خالد مصطفى، بدور الأم ومكانتها في المجتمع ، مستدلا بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سائل، وقال له من احق الناس بحسن صحابتي، قال امك قال ثم من قال امك، قال ثم من قال امك قال ثم من قال أبوك.، مؤكدا أن الأم المصرية قدمت الكثير للمجتمع.

وعن حفظة القرأن الكريم، قال افضل ما نعلمه لأولادنا هو حفظ القرأن الكريم، وانهم يحملون بين صدورهم كلام الله، مشيرا الى دعمه وتأيده لجميع المتفوقين من ابناء حى المرج في مختلف العلوم والمجالات.

وبلغت قيمة جوائز تكريم الأم المثالية:-

الجائزة الأولى (رحلة عمرة للأراضى المقدسة)

الجائزه الثانية (10.000 جنيه)

الجائزه الثالثة (5000 جنيه)

وبلغت جوائز افضل حافظين لكتاب الله علي مستوى حى المرج.

الجائزه الكبرى، عمرة الى الأراضى المقدسة، بالإضافة إلى جوائز قيمة للمتفوقين بالمسابقه الثقافية الكبرى والتى عقدت بالتعاون مع أمانة شباب حزب مستقبل وطن.

كما كرم النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ اللواء إيهاب زهني رئيس حي المرج، والقيادات التنفيذية بالمرج، والحاج محمد الرزاز والحاج محمد العدس، والعديد من كبار عائلات المرج , والخبير الإقتصادي احمد سمير عبد الظاهر وعددًا من الكتاب والصحفيين لدورهم الملموس فى خدمة الأهالي.