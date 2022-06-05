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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702184/عميد-كلية-الطب-جامعة-بني-سويف-افتتاح-أكبر-مركز-للغسيل-الكلوي-بسعة-48-جهاز-وجاري-إنشاء-وحدة-لزراعة-الكلى

كشف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب البشري جامعة بني سويف، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي ببني سويف، تفاصيل افتتاح أكبرمركز للغسل الكلوي بمحافظة بني سويف، قائلًا: "كان عندنا مركز للغسل الكلوي بجامعة بني سويف، حاليا عملنا تطوير في المركز، بقا عندنا 48 جهاز غسيل كلوي بدلا 24، كل الأجهزة جديدة، وعندنا وحدة مستقلة للغسيل الكلوي للأطفال، ودي تقدر تستوعب كل المرضى من الأطفال الذين يحتاجون إلى غسيل كلوي، بمحافظة بني سويف، في 12 سرير، يقدرو يستوعبوا خلال اليوم 60 طفل، وهذا هو العدد المحدد للمرضى الذين يحتاجون إلى الغسيل الكلوي من الأطفال".

عميد كلية الطب جامعة بني سويق يكشف تفاصيل افتتاح أكبرمركز للغسل الكلوي بمحافظة بني سويف

وأضاف "مرسي"، في بث مباشر لموقع دوت الخليج،: عندنا قاعة لفيروس سي سلبي، وقاعة أخرى لفيروس سي إيجابي، وعندنا قاعة للغسيل البلوتيني، وعندنا قاعة للذين يحتاجون غسيل كلوي بشكل طاري، وغي مسجلين في المستشفى".

عميد كلية الطب جامعة بني سويف: إنشاء وحدة لزراعة الكلى بمستشفى الجامعة

وتابع: "في مكان بالمركز لأخذ عينات من الكلى مثلا، وغرفة عزل معقمة تمهيدا لإنشاء وحدة زراعة كلى بمستشفى جامعة بني سويف، لذلك عملنا حسابنا يكون في مكان للعزل لمرضى الكلى".

وأشار إلى أن وحدة الغسيل الكلوي تكلفت بعد التطوير 12 مليون جنيه، جاءت مصادرها من خزينة الدولة وموارد المستشفى إضافة إلى التبرعات، وهي تمثل أهمية كبيرة وحاجة ملحة لأهالي بني سويف.

كيف تقوم بإجراء غسيل كلى بمحافظة بني سويف

وتحدث عن إمكانية الاستفادة من خدمات المستشفى قائلًا: بنشوف المرضى في العيادات الحكومية أو الخاصة وبنشوف إذا كان محتاج غسيل كلوي ولا لأ، ولو محتاج غسيل كلوي، يعمل تقرير طبي وبيأخذ قرار على نفقة الدولة لعمل غسيل كلوي في المستشفى مجانًا على نفقة الدولة، أو من خلال الحالات الطارئة غير المسجلة في المسشتفى، حيث يتم استقبالها وعمل الإجراءات اللازمة ليقوم بالغسييل الكلوي في المستشتفى.

وكشف أن هناك مستشفى كبيرة للأروام بمثابة معهد للأورام وعلاج أورام وجراحة أورام شرق النيل.