انت الان تتابع تفاصيل خبر إجراءات أمنية مكثفة بمحيط ستاد القاهرة لتأمين مباراة مصر وغينيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702182/إجراءات-أمنية-مكثفة-بمحيط-ستاد-القاهرة-لتأمين-مباراة-مصر-وغينيا

كثفت الأجهزة الامنية من تواجدها بمحيط استاد القاهرة، قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا، مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة الـ 9، وذلك في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنظمها كوت ديفوار.

انتشاء الخدمات الأمنية

وانتشرت الخدمات الأمنية بجميع المنافذ المؤدية إلي استاد القاهرة الدولي، بمختلف أنواعها من مباحث وأمن مركزي وكلاب حراسة لتفتيش الجماهير التي سوف تحضر اللقاء، ومنع دخول أى محظورات ممنوع دخولها في المدرجات.

وانتشرت الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الأفريقية والمكلفة بتأمين اللقاء ومساعدة الجماهير على الدخول للمدرجات منذ فتح الأبواب وحتى انتهاء اللقاء وكذلك تأمين نجوم منتخب وعلى رأسهم محمد صلاح، وكذلك حافلة منتخب غينيا وطاقم التحكيم، وتم عمل غرفة عمليات لمتابعة عمليات التأمين.

التشكيل المتوقع

من المرجح أن يبدأ إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب المصري بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وفي الدفاع كل من كريم حافظ ومحمود حمدي الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر، وفي منتصف الملعب حمدي فتحي وعمرو السولية ومهند لاشين، وفي الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن تريزجيه ومصطفى محمد.

غيابات المنتخب

ويغيب عن المنتخب فى تلك المباراة كل من محمد الشناوي واحمد فتوح لإصابتهما بفيروس كورونا، ومحمد النني الذي مازالت مشاركته محل غموض حتى الآن، وتلك هى المباراة الأولى للمدرب إيهاب جلال كمديرا فنيا للمنتخب عقب رحيل كارلوس كيروش عب فشل التأهل لبطولة كأس العالم قطر 2022 نهاية العام، مما يجعل المبارة تحديا جديدا أمامه وكذلك لاعبي المنتخب لتحقيق انطلاقه قوية فى تلك التصفيات والتأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 العام المقبل ومصالحة الجامهير المصرية.

قائمة المنتخب

وكان إيهاب جلال قد ضم 29 لاعباً لقائمة منتخب مصر وجاءت الأسماء كالتالى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.