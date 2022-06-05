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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702179/خارجية-الشيوخ-تستقبل-رئيس-جمعية-الصداقة-الفرنسية-المصرية

استقبل أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عفت السادات القائم بأعمال رئيس اللجنة كاترين مورن دوسية عضو مجلس الشيوخ الفرنسي و رئيس جمعية الصداقة الفرنسية المصرية و الوفد المرافق لها.

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خارجية الشيوخ تستقبل رئيس جمعية الصداقة الفرنسية المصرية

حيث رحب السادات، بضيوفه، مؤكدا أهمية التعاون الدائم بين أعضاء جمعية الصداقة المصرية الفرنسية

كما أشارت النائبة سماء سليمان، إلي قوة العلاقات المصرية الفرنسية و ضرورة دعم التعاون بين البلدين الصديقين من خلال تطوير الاستثمارات داخل الدولة المصرية.

فيما أشارت النائبة عايدة نصيف، إلى الخطوات التى اتخذتها مصر فى ملف تمكين المرأة و منها تمثيل المرأة المصرية داخل البرلمان بنسبة ٢٨% بالإضافة إلى إعتلائها منصة القضاء لأول مرة فى تاريخها.

من جانبها أعربت رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية المصرية و عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، عن سعادتها بزيارة مصر و تطلعها الى دعم التعاون البرلمانى بين أعضاء المجلسين لتحقيق المزيد من التوافق فى الرؤى حول مختلف الموضوعات.