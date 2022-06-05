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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:50 مساءً - محمد السيد - /702174/انتحار-سيدة-شنقا-داخل-غرفة-نومها-بالدقهلية

دوت الخليج

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الأهالي إلى مأمور مركز تمي الأمديد، بالعثور على جثة سيدة مشنوقة ومعلقة في حبل بسقف غرفة النوم داخل منزلها.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود سيدة معلقة بحبل في سقف الشقة المقيمة فيها، وتبين أنها تدع سمر صلاح السيد الطنطاوى 32 سنة.

النيابة العامة

وتم استدعاء النيابة العامة والتي قامت بمعاينة الجثة ، وامرت بنقلها الى مشرحة مستشفي تمي الامديد ، وتحرر محضر بالواقعة ، ووجهت النيابة العامة بسرعة كشف ملابسات الحادث.

دعم الدولة للصحة النفسية

‎وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. ‎كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. ‎

تحذيرالأزهر الشريف من الانتحار

يشار أن الأزهر الشريف حذر في وقت سابق من الانتحار، موضحا في منشور "مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك" ،مضيفا: "احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده".