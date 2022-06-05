وزيرة البيئة: الوادى الجديد تقدم نموذجاً مختلفاً للسياحة البيئية القائمة على الهدوء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 05:28 مساءً - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى الاحتفالية التى أقامتها المحافظة لإعلان مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ، وذلك بديوان عام المحافظة.

وأعربت وزيرة البيئة خلال الاحتفالية عن سعادتها بإعلان مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ، موضحةً أن من أسباب تميز الوادى الجديد هو ارتباط سكانه بالمكان مما دفعهم للحفاظ عليه ليصبح مكاناً صحياً، مؤكدةً على الوعى البيئى الكبير الذى يتمتع به سكان الوادى الجديد ورغبتهم الدائمة فى الحفاظ على طبيعة المكان، كما أن خلو المكان من الأنشطة الصناعية الملوثة ساهم بشكل كبير فى الحفاظ عليه.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوادى الجديد يتمتع بطبيعة خلابة يمكن استثمارها كسياحة بيئية مختلفة عن سياحة البحار والشعاب المرجانية فيمكن دخول القطاع الخاص والإستثمار فى هذا المكان من خلال بناء فنادق بإستخدام مواد طبيعية من المكان وقيام سياحة من نوع مختلف تعتمد على الكثبان الرملية والاستمتاع بالهدوء والاسترخاء بعيداً عن صخب المدن والوسائل التكنولوجية كالموبايل والتليفزيون.

وأضافت الوزيرة أيضاً أنه يمكن الإستثمار فى الوادى الجديد من خلال تنفيذ مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية التى يمكن أستخدامها فى استصلاح الأراضى وتوفير المياه من الآبار، ففكرة ربط الطاقة بالمياه والغذاء فكرة مميزة تساهم فى التصدى لآثار تغير المناخ.

وأعربت فؤاد عن إعجابها بنظام المعيشة المتبع بالوادى الجديد والقائم على الإستغلال الأمثل للمواد المتاحة وإعادة استخدام المخلفات بشكل جديد وهى تعبر عن فكر الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى الحملة الرئاسية اتحضر للأخضر لرفع الوعى البيئى لدى شرائح المجتمع المختلفة ، والتى تشجع على الممارسات الخضراء، كما أشارت إلى حملة إيكو إيجيبت التى تهدف إلى الترويج للمحميات الطبيعية والمنتجات الصديقة للبيئة.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للسيد اللواء المحافظ على حفاوة الاستقبال وعلى المجهودات الكبيرة التى بذلت من المحافظة وجهاز شئون البيئة لإعلان مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ، كما توجهت بالشكر للأستاذ عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ولممثلى كلاً الأزهر الشريف والكنيسة من القطاع الخاص، والمتخصصين من جهاز شئون البيئة والمحافظة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بسيدات وبنات الوادى الجديد والعروض الفنية المميزة التى تم تقديمها ، مشيرةً إلى أنهم يعبرون عن نموذج متميز للمرأة المصرية التى تثبت نفسها فى كافة المجالات ونحن نثبت بالفعل للعالم أننا ليس لدينا سوى أرض واحدة نسعى للحفاظ عليها، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشهدت الاحتفالية تقديم عروض فنية للأطفال وعرض فنى عن حملة اتحضر للأخضر، كما تم عرض فيلماً تسجيلياً حول إنجازات الوادى الجديد فى مجال التحول الأخضر.

كما تم تكريم وزيرة البيئة والنائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ على هامش الاحتفالية وتم إعطائهم درع المحافظة.