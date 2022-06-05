عاجل- السيسى: حصة مصر من مياه النيل لم تتغير منذ كان تعدادنا 3 ملايين نسمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا": " أنا سمعت نائب رئيس زيمبابوى بيتكلم عن المياه، وأحب أقول إن حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، والحصة دى متغيرتش من أيام ما كانت مصر 3 ملايين نسمة وحتى الآن، فهل دخلنا فى صراع مع أشقائنا فى إفريقيا علشان نزود الحصة دى؟ لا، لكن اشتغلنا على تعظيم مواردنا، والتحدى هو فرصة للتغلب عن العقبات، وعملنا برامج لمعالجة المياه لتعظيم والاستفادة وتحلية المياه لخدمة شعبها".
وينعقد معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا" خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.
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