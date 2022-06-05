جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتكريم أهله وإكرام حفظته وبمناسبة الإعداد لإقامة المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم فبراير 2023م، وجاءت التفاصيل كما يلى: - قيمة المكافأة تقدر بربع مليون جنيه. - توزع المكافأة بالتساوى مع أفراد الأسرة الفائزة مع شهادة تقدير لكل منهم. - من شروط المسابقة حفظ 3 أو 4 أشخاص من أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء) للقرآن الكريم كاملا. - تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابع لها الأسرة فى موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه. - يتم امتحان كل أسرة على حدى وتجمع الدرجات تحريريا وشفويا. - فى حالة تساوى أسرتين بالدرجات يتم اختيار الأسرة التى يحفظ أربعة من أفرادها للقرآن على الأسرة التى يحفظ ثلاثة من أفرادها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوائز بربع مليون جنيه.. تفاصيل مسابقة الأسرة القرآنية بالأوقاف (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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