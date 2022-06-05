محافظ بورسعيد: إقامة معرض لتسويق منتجات الأسر المنتجة وأصحاب الصناعات

جدة - نرمين السيد - وحضر كل من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ويوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وخالد كشك رئيس حى الشرق والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية ووائل حامد رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أنه سيتم البدء فى تنظيم وإقامة معرض بأرض الجراج بحى الشرق لتسويق وعرض المنتجات الصناعية للأسر المنتجة وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الشباب.

جاء ذلك فى إطار دعم المحافظة للمشروعات والصناعات الصغيرة، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستمرار عمل المعارض التى تعرض السلع بأسعار مخفضة، وضرورة الاهتمام بتوفير الدعم اللازم لإقامة هذه المعارض فى المحافظات.

ووجه محافظ بورسعيد بأهمية الاستعداد الجيد لإقامة المعرض، وتنظيمه على أعلى مستوى، وعرض المنتجات التى تلبى احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، ومشاركة جميع الأسر المنتجة على مستوى المحافظة، مشددا على إقامة المعرض بمستوى لائق يتناسب مع التنمية التى تشهدها بورسعيد، موجها بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل والبدء، فى وضع خيمة المعرض اليوم حيث من المقرر أن يتم افتتاح المعرض الأربعاء القادم.