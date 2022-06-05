جدة - نرمين السيد - تنظم غرفة الصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص والهيئة العامة لسلامة الغذاء يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمرا بالتزامن مع اليوم العالمى لسلامة الغذاء الذى يحتفل به العالم يوم السابع من يونيو من كل عام، والذى تم الإعلان عنه بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية العالمية التابعتين لمنظمة الأمم المتحدة.





وقال الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أهمية هذا اليوم من أجل التوعية بالآثار الهامة المترتبة على سلامة الغذاء والتغذية الصحية، والتى تبدأ بصحة أفراد المجتمع أطفالا ونساءا ورجالا، وتنتهى بالنمو الاقتصادى المزدهر للدولة التى يتمتع شعبها بأفراد يتمتعون بصحة جيدة، مما يزيد من قدرتهم على العمل والإنتاج ويقلل من تكاليف العلاجات الطويلة الأمد، فضلا عن أن زيادة جودة الغذاء تفتح أفاق للتصدير والوصول للأسواق الخارجية. ويشارك فى هذه الفعالية العديد من الكيانات أبرزها هيئة سلامة الغذاء المصرية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية والعديد من مقدمى الخدمات فى مجال التصنيع الغذائى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثلاثاء.. مؤتمر «سلامة الغذاء» بمشاركة القطاع الخاص و«الصناعات الغذائية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.