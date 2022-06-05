عاجل- السيسى: الأمن والاستقرار أساس التنمية الحقيقية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا": "لما قلت إن الأمن والاستقرار حق من حقوق الانسان، كتير من الناس مستوعبتش الكلمة، لأن لو مفيش استقرار وأمن محدش أبدا من الشركات العالمية ممكن تعمل استثمار فى أى بلد، ومش هتتعمل بنية أساسية أصلا، وهندخل فى دايرة من الأزمات لا تنتهى".
وتابع: "أنا بقول إن أول خطوة فى بناء التنمية الحقيقية هو الاستقرار والأمن، ومن غيرهم فرص النجاح بتكون محدودة جدا".
وينعقد معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا" خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.
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