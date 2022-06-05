انت الان تتابع تفاصيل خبر في 5 مدن مختلفة.. انطلاق فيلم تحت السموات والأرض بدور العرض المغربية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /702100/في-5-مدن-مختلفة-انطلاق-فيلم-تحت-السموات-والأرض-بدور-العرض-المغربية

دوت الخليج يرصد تفاصيل طرح فيلم بين السموات والأرض في السينمات

فيلم بين السموات والأرض

تطرح دور السينمات في المغرب، فيلم بين السموات والأرض بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالمغرب بدءً من شهر يونيو الجاري حيث يُعرض الفيلم يومي 9 و11 يونيو في مدينة طنجة، وأيام 12 و13 و14 يونيو في مدينة الرباط.

ويعرض فيلم بين السموات والأرض أيضًا يوم 17 يونيو في مدينة القنيطرة، ويومي 23 و28 من الشهر نفسه في العاصمة الدار البيضاء، ويوم 2 يوليو المقبل في مدينة أغادير.

يشار أن فيلم بين السموات والأرض كان قد فاز بــ جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان طرابلس السينمائي، وحصد جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جوائز فيلم بين السموات والأرض

وشارك فيلم بين السموات والأرض في عدة مهرجانات دولية مثل مهرجان "لا روش سور يون" الدولي للأفلام بفرنسا، ومهرجان هاينان آيلاند السينمائي الدولي بالصين، ومهرجان وارسو السينمائي الدولي، ومهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ومهرجان كورونادو السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومهرجان تورونتو السينمائي العربي في كندا.

ونال الفيلم أيضًا إشادات نقدية عديدة، حيث كتب عنه موقع Cineurope: "يمتلك روي عريضة مقومات صانع أفلام شجاع بارع، تجعلنا موهبته نتطلع لنرى كيف ستستغل تحت لواء موارد أكبر.. ولقطات رائعة تحت الماء بعدسة آرثر لوترز تضيف إلى الفيلم مستويات مدهشة من التشويق، استغلها المخرج لإضفاء تأثير مذهل على الفيلم."

يشار أن أحداث فيلم تحت السموات والأرض تدور داخل بيروت، فرغم الحالة الأمنية غير المستقرة بسبب سلسلة من تفجيرات السيارات المفخخة في العاصمة اللبنانية، يقرر الشاب آلان صاحب الـ 32 عاماً أن يدير ظهره إلى كل هذه الأحداث المزعجة، ليحاول كسر الرقم القياسي في الغوص العميق.

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ويتولى تأليف وإخراج الفيلم روي عريضة، ويشارك في بطولة العمل كلا من آلان نجم، رالف شويري، إللي لطيف، ناتالي جابيوت، توفيق خريش روني خوري، ورولاند نجم، وتتولى MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.